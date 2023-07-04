Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Росію спонсором тероризму, а “вагнерівців” – терористами

Парламентськ Асамблеї ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК “Вагнер” – терористичною організацією.

Про це член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Євгенія Кравчук повідомила у Фейсбуці.

Кравчук зазначила, що у вівторок члени Парламентської Асамблеї ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію. За її словами, у документі йдеться про те, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці, а дії ПВК “Вагнер” від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. У цьому контексті наголошується, що президент Росії Володимир Путін особисто визнав, що “Група Вагнера” була “повністю фінансована” РФ.

Окрім того, Кравчук підкреслила, що в декларації йдеться про те, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК “Вагнер”, її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.

“Найголовніше – (ПА ОБСЄ) закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер “Групи Вагнера” та її дій; відповідальність Російської Федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб’єктів у міждержавні відносини”, – додала член української делегації в ПА ОБСЄ.