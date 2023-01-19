Політика

Парламент Нідерландів підтримав передачу Україні системи ППО Patriot

19 Січня 2023 14:34
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зброя, Нідерланди

Палата представників Нідерландів (нижня палата парламенту) підтримала рішення про надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє NOS.

Більшість представників парламенту Нідерландів підтримує передачу ЗРК Patriot. Депутат від Народної партії за свободу та демократію (VVD) Петер Валстар під час обговорення рішення нагадав про трагедію у Дніпрі, де російська ракета повністю зруйнувала під’їзд багатоповерхівки.

“Ви бачите, що Україна завжди повинна захищатися від ракет з Росії. Patriot може відіграти тут важливу роль. Тож зробіть свій внесок”, – заявив він.

Водночас парламентарі обговорили, чи не послабить передача ЗРК протиповітряну оборону Нідерландів. Наразі країна має чотири системи Patriot, кожна з яких складається з радара, центру керування вогнем та кількох пускових установок.


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