Політика

ПАР надасть імунітет Путіну для можливої участі у саміті БРІКС

30 Травня 2023 12:10
11
читать на русском →
путін, африка

Південна Африка надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей країн групи БРІКС: зустрічі міністрів 1-2 червня, а також саміту, запланованого на 22-24 серпня, на який запрошено Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційне повідомлення Департаменту міжнародних відносин та співробітництва МЗС.

«Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, які проводяться у Південній Африці, незалежно від рівня участі. Імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції», – заявили в департаменті.

У ПАР зазначили, що дипломатичний імунітет «не скасовує ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Травня 2023 10:51
63

Міністр освіти Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук
30 Травня 2023 11:55
15

Україна повернула тіла 79 полеглих захисників
30 Травня 2023 11:43
49

Один із дронів впав біля резиденції Путіна під Москвою, – ЗМІ
30 Травня 2023 09:25
33

РФ у 2022 році збільшила витрати на армію щонайменше до $86,4 млрд, – розвідка Британії
30 Травня 2023 08:51
136

Наслідки атаки на Київ (фото)
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки