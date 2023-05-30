ПАР надасть імунітет Путіну для можливої участі у саміті БРІКС

Південна Африка надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей країн групи БРІКС: зустрічі міністрів 1-2 червня, а також саміту, запланованого на 22-24 серпня, на який запрошено Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційне повідомлення Департаменту міжнародних відносин та співробітництва МЗС.

«Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, які проводяться у Південній Африці, незалежно від рівня участі. Імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції», – заявили в департаменті.

У ПАР зазначили, що дипломатичний імунітет «не скасовує ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції».