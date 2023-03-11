Політика

Папа Римський готовий поїхати до Києва, якщо зможе відвідати Москву

11 Березня 2023 20:52
8
читать на русском →
Папа Римський

Папа Римський Франциск заявив, що готовий відвідати Київ, але за умови, якщо він зможе поїхати також до Москви.

Про це він заявив у інтерв’ю аргентинському виданню La Nacion.

«Я готовий поїхати до Києва. Я хочу відвідати в Київ. Але за умови візиту до Москви. Я побуваю в обох місцях або в жодному», — наголосив понтифік.

За словами Франциска, наразі він не може відвідати Москву, але сподівається здійснити візит у майбутньому.

«Це не неможливо. Сподіваємося, ми зможемо це зробити. Однак немає обіцянок, нічого. Але я не закривав ці двері», — пояснив Папа Римський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Березня 2023 20:02
21

Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів, – Зеленський
11 Березня 2023 21:07
4

Харківський спецпідрозділ Kraken повідомив про знищення двох веж спостереження на території РФ
11 Березня 2023 19:10
11

ЗСУ відбили спроби наступу ворога на кількох напрямках, – Генштаб
11 Березня 2023 14:43
275

В Україні знов піднімуть пенсійний вік: доки доведеться працювати
11 Березня 2023 13:46
29

Херсон знову під потрапив під російський обстріл, є жертви
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
усі думки