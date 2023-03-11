Папа Римський готовий поїхати до Києва, якщо зможе відвідати Москву

Папа Римський Франциск заявив, що готовий відвідати Київ, але за умови, якщо він зможе поїхати також до Москви.

Про це він заявив у інтерв’ю аргентинському виданню La Nacion.

«Я готовий поїхати до Києва. Я хочу відвідати в Київ. Але за умови візиту до Москви. Я побуваю в обох місцях або в жодному», — наголосив понтифік.

За словами Франциска, наразі він не може відвідати Москву, але сподівається здійснити візит у майбутньому.

«Це не неможливо. Сподіваємося, ми зможемо це зробити. Однак немає обіцянок, нічого. Але я не закривав ці двері», — пояснив Папа Римський.