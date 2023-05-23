Політика

Орбан заявив, що Україна не виграє війну. У МЗС відповіли

23 Травня 2023 15:03
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мзс, орбан

У Міністерстві закордонних справ заявили, що заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримують лише в Кремлі, а Україна має намір звільнити всі окуповані Росією території.

“Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України”, – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що ті ж самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години.

“Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і гарантування безпеки всієї Європи”, – йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії.


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