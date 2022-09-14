Окупанти згорнули підготовку до “референдуму” на Херсонщині

Наступ ЗСУ на сході дуже мотивує українських захисників на Херсонщині. Натомість російські окупанти не бачать можливості повернутись додому живими іншим шляхом, як здатись в полон. Крім того, питання «референдуму» на Херсонщині згорнуто.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Те, що на сході такий потужний прорив Збройних сил України – це надзвичайно підняло моральний дух наших підрозділів і змотивувало додатково (на півдні України). І абсолютно протилежна пропорційність морального духу ворога. Тому що вони дійсно не бачать перспектив своєї участі подальше в цій спецоперації, вони не бачать можливості для себе повернутися додому живими іншим шляхом, як тільки скласти зброю і здатись в полон», – наголосила Гуменюк.

Відповідаючи на питання чи відмовились окупанти від ідеї проведення псевдореферендумів в Херсонській області, вона відзначила, що наразі робота окупантів та колаборантів в цьому питання згорнута.

«Кардіограма» їхнього пульсу і потуг до цього референдуму досить така, незрозуміла навіть – пацієнт живий чи мертвий. Тому що вони то повністю закривають цю тему, то відкривають її на догоду своєму керівництву кремлівському. Ми наразі відстежуємо, що їх робота по цьому напрямку згорнута, складена в коробки і евакуюється на лівий берег», – заявила Гуменюк.