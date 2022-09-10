Політика

Окупаційна адміністрація Вовчанська заявила, що залишає місто

10 Вересня 2022 17:35
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Російські збройні формування залишають міст Вовчанськ, що у Чугуївському районі Харківської області.

Про це повідомляє російська окупаційна адміністрація міста.

“ЗС РФ тимчасово залишають Вовчанськ. Все населення міста продовжує евакуюватися”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, при цьому депутат Держдуми від “Єдиної Росії” Євген Євтушенко анонсував перенесення штабу з Вовчанська до росйіського Бєлгорода.

“Для збереження життя населення, ЗС РФ ухвалили рішення залишити наше місто”, — зазначається в дописі.

Повідомляється також, що філії “адміністрації” будуть розташовані в містах Курськ, Якутськ, Владивосток і Санкт-Петербург, до “стабілізації ситуації в місті”.

“Підрозділи Збройних сил Російської Федерації обов’язково поверне під свій контроль усі російські землі на Харківщині”, — заявляються росіяни.


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