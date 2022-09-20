Оголошення загальної мобілізації – це буде значний удар по режиму Путіна, – ГУР

Оголошення загальної мобілізації в РФ буде значним ударом по режиму путіна. Згідно з опитуванням, війну підтримують переважно росіяни старше 50 років, молодь йти воювати не хоче.

Про це повідомив представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Kyiv Post.

“Оголошення загальної мобілізації – це буде значний удар по режиму Путіна, тому що означатиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана “спеціальна операція” Путіна не досягла результату і те, що йде реальна війна. Крім того, оголосити загальну мобілізацію – це значить оголосити війну Україні та визнати те, що росія є країною-агресором. На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у РФ”, – зазначив він.

Скібіцький зауважив, що лідер кпрф зюганов й інші російські політичні діячі почали заявляти про необхідність оголошення війни та мобілізації, аргументуючи це тим, що йдеться про війну не просто з Україною, а з НАТО і США.

Водночас на думку Скібіцького, оголошення загальної мобілізації тільки буде на руку Україні, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

“Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни”, – відзначив Скібіцький.

Також він нагадав, що питання мобілізації обговорюється керівництвом Росії з самого початку війни. Після втрат особливо у Київській, Чернігівській областях і на півдні України, вони почали застосовувати різні підходи для того, щоб поповнювати свої ресурси і компенсувати втрати. Було сформовано так звані добровольчі батальйони, батальйони з резервістів, залучено ті ж самі приватні військові компанії, потім пішло формування третього армійського корпусу – створення нових об’єднань збройних сил РФ. Пізніше з’явився указ президента путіна стосовно збільшення чисельності збройних сил до 137 тис. військовослужбовців – це все спрямовано на те, щоб поповнювати ресурси та продовжувати подальші активні бойові дії.