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NYT: Як удари по Росії діють на боєздатність Кремля

1 Серпня 2023 14:52
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війна

Атаки дронів на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Вони дозволяють поглибити розбіжності серед російського командування.

Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

Видання процитувало президента України Володимир Зеленського, який напередодні заявив, що поступово війна повертається на територію РФ, а саме до символічних центрів та військових баз.

Як зазначають автори, цілями атак на території Росії є військові об’єкти, які допомагають вести війну проти України. На думку аналітиків, такі удари, зокрема по Москві, несуть не тільки символічне, але й стратегічне значення.

“Напади України на Росію є більш ніж просто символічною відплатою, кажуть військові аналітики, і можуть мати вирішальне значення для ширших зусиль Києва знизити здатність Кремля вести війну. Вони могли б змусити російських військових планувальників прийняти важкі рішення про те, як розгорнути ресурси, і розпалити і без того глибокі розбіжності в російському командуванні”, – йдеться у матеріалі.

Генерал-лейтенант у відставці та колишній головнокомандувач армії США в Європі Фредерік Ходжес вважає, що головна перевага росіян – це маса. За його словами, найкращий спосіб нейтралізувати цю перевагу – знищити, погіршити або порушити роботу штаб-квартир та логістики.

Він додав, що удари по Росії “створюють проблеми визначення пріоритетів для російського вищого командування”, тому кожного разу, коли безпілотник вибухає в центрі Москви, зростає невизначеність щодо того, куди Україна вдарить наступного разу.

Нагадаємо, в ніч на 30 липня у Москві пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці – “Москва-сіті”.

Дрони влучили у так звану “урядову вежу”, там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.

Цієї ночі, 1 серпня, у районі “Москва-сіті” знову пролунали вибухи. За попередніми даними, як мінімум один дрон влетів у вежу елітного комплексу.


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