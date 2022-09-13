NYT: Україна і США готували зовсім інший контрнаступ. Плани різко змінилися

Улітку українські та американські військові тестували у формі гри широкомасштабний наступ на півдні й зрозуміли, що він провалиться.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімні джерела серед американських військових.

Робота почалася незабаром після того, як президент України Володимир Зеленський наказав своїм генералам, що він хоче зробити різкий крок, щоб продемонструвати, що його країна може дати відсіч російському вторгненню. За його наказом українські військові розробили план широкого наступу на Півдні, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході, — пише газета.

Українські генерали та американські чиновники вважали, що така широкомасштабна атака призведе до величезних втрат і не зможе швидко повернути великі території.

Критичний момент цього літа стався під час військової гри з представниками США та України, метою якої було перевірити успіх широкого наступу на Півдні. Навчання показали, що такий наступ не вдасться.

Тоді, стверджують американські джерела, експерти запропонували Зеленському інший варіант.

“Ми бачили той факт, що росіяни фактично передислокували багато найкращих сил на Південь, готуючись до іншого контрнаступу, який розпочали українці, — сказав для NYT Колін Кал, керівник політики Пентагону. – Тож у нас були підстави вважати, що через постійні моральні проблеми та тиск з боку українців можуть існувати осередки російської армії, які є дещо крихкішими, ніж це здається на папері”.

Замість одного великого наступу українські військові запропонували два. Перший, у Херсоні, швидше за все, потребує кількох днів або тижнів, перш ніж отримати визначальні результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом.

Разом Британія, Сполучені Штати та Україна провели оцінку нового плану, намагаючись ще раз розігнати його. Цього разу офіційні особи з трьох країн погодилися, що це спрацює — і дасть пану Зеленському те, чого він хотів: велику, явну перемогу, — пише The New York Times.

Не виявивши значного угруповання навколо Харкова, російські військові продемонстрували некомпетентність і відсутність надійних розвідувальних даних. Їхнє командування та контроль були знищені, і тепер вони мають проблеми з постачанням військ, що відкриває для України нові можливості розвитку наступу найближчими тижнями, заявили офіційні особи США.

Але попри це, офіційні особи США та України кажуть, що Південь є найважливішим театром війни.

“Херсон і Запоріжжя, ймовірно, є потенційними цілями, — сказав Майкл Кофман, директор з досліджень Росії в науково-дослідному інституті оборони CNA. – Ми можемо побачити подальші операції української армії для досягнення там прориву в майбутньому”.