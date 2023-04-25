NYT: Україна готує контрнаступ на травень

Україна готує контрнаступ на травень. Скоріш за все, він відбудеться на півдні країни, але у США не виключають, що українське командування може вдатися до хитрощів — щоб заплутати росіян.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських посадовців.

Видання розповідає, що США та інші країні НАТО надали Україні велику кількість артилерії та боєприпасів для контрнаступу. Також оприлюднені секретні документи Пентагоні свідчать про те, що Україна готує до кінця квітня 12 бойових бригад, у яких буде по 4 тисячі солдатів. Дев’ять із них готують західні країни.

Американські посадовці вважають малоймовірним варіант, у якому контрнаступ призведе до різкої зміни ситуації у війні на користь України, але не виключають, що українська армія зможе знову їх здивувати. Також чиновники з США очікують, що українське командування може вдатися до обману і хитрощів, щоб заплутати росіян.

NYT додає, що багато у контрнаступі залежатиме від розвідки США, країн НАТО та України. «Якщо Сполучені Штати та їхні союзники зможуть виявити суттєві слабкі місця в обороні Росії, Україна зможе використати їх, скориставшись швидкістю та захистом танків та бойових машин Bradley», — пише видання.

Американці кажуть, що українські військові під час навчань у Німеччині навчалися не лише користуватися новою технікою, але й проводити масштабні військові маневри. Для цього треба вміло використовувати зв’язок для координації військ.

Посадовці зазначають, що українці добре себе проявили під час підготовки, але застосовувати нові вміння часто легше на навчаннях, ніж на полі бою, особливо коли росіяни добре окопалися. Також NYT додає, що солдати, які зараз воюють в Україні, скаржаться на проблеми із кординацією підрозділів через поганий зв’язок.

«Якщо українцям вдасться використати цю нову тактику, нехай навіть невеликою мірою, вони зможуть перемогти російські сили, які чисельно перевершують», — наголошує видання.

NYT зазначає, що українці також можуть використовувати безпілотники для завдання ударів по російських лініях фронту. Проте Україні так і не надали далекобійні ракети, щоб вразити російські логістичні вузли.

За словами високопоставленого європейського чиновника, шанси на те, що Володимир Путін відступить або зменшить масштаби атаки у разі успішного українського контрнаступу, «менші нуля». Посадовець вважає, що російський президент, скорі за все, готовий мобілізувати більше солдатів.

Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер теж не бачить жодних ознак того, що Путін готовий до компромісу.

«Існує дуже мало свідчень і мало підстав вважати, що Путін відмовиться від своєї стратегічної мети поневолити Україну політично, якщо не повністю — військово. Це була його мета не лише протягом року, а й протягом майже десятиліття. Отже, немає жодних ознак того, що він відмовляється від цього», — сказала Валландер.