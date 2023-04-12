Політика

NYT: Бразилія відмовилась продати зброю Україні

12 Квітня 2023 21:27
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зброя, бразилія

Україна щонайменше двічі зверталась до Бразилії щодо купівлі зброї, проте ці запити були “здебільшого проігноровані”. Про це повідомило The New York Times із посиланням на офіційну кореспонденцію Бразилії.

Україна зверталась до Бразилії аби придбати “великий перелік озброєння”. Зокрема, до запиту входили бронетехніка, літаки, системи протиповітряної оборони, міномети, снайперські гвинтівки, автоматична зброя та боєприпаси, пише видання.

NYT зазначає, що Бразилія є виробником військових літаків та інших озброєнь, які дешевші в експлуатації та обслуговуванні, аніж західні зразки.

“Це шкодить Україні, тому що вона стає надмірно залежною від постачань НАТО, які передаються, але є надзвичайно дорогими в обслуговуванні. Країни глобального півдня мають системи зброї, які більше відповідають їхнім реаліям”, – пояснив професор військової стратегії Командно-штабного коледжу Бразильської армії Сандро Тейшейра Мойта.

Раніше Німеччина зверталась до Бразилії із запитом повернути невикористані снаряди до зенітних установок Gepard, але та відмовилась віддавати їх для України, пише видання.

Як зауважує NYT, така позиція Бразилії щодо підтримки України може свідчити про бажання зберегти хороші дипломатичні відносини з Росією, яка є важливим торговельним партнером для Бразилії.


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