Новий міністр освіти Лісовий подав свою дисертацію на перевірку після звинувачень у плагіаті

Новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) після того, як його звинуватили у плагіаті.

Про це він написав у Facebook.

Лісовий пообіцяв оприлюднити висновок, одразу як його отримає.

«У разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від наукового ступеня кандидата наук», — зазначив міністр.

Також він заявив, що подав уряду пропозицію, яка дозволить будь-якому громадянину добровільно відмовитися від наукового ступеня та відповідно — від усіх надбавок. А зекономлені кошти пропонує спрямовувати на розвиток науки, оборону та відбудову.

Так, про плагіат повідомили на сторінці «Українського руху пацифістів». Очільником організації є журналіст Руслан Коцаба, якого обвинувачують у державній зраді.

В організації вказали, що автореферат дисертації Лісового, оприлюдненого у 2012 році, містить «запозичення без посилань з ознаками механічного копіювання та автозаміни окремих словосполучень». Ідеться про запозичення з автореферату дисертації Я.І. Арабчука.