Політика

Новий міністр освіти Лісовий подав свою дисертацію на перевірку після звинувачень у плагіаті

23 Березня 2023 11:15
25
читать на русском →
освіта

Новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) після того, як його звинуватили у плагіаті.

Про це він написав у Facebook.

Лісовий пообіцяв оприлюднити висновок, одразу як його отримає.

«У разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від наукового ступеня кандидата наук», — зазначив міністр.

Також він заявив, що подав уряду пропозицію, яка дозволить будь-якому громадянину добровільно відмовитися від наукового ступеня та відповідно — від усіх надбавок. А зекономлені кошти пропонує спрямовувати на розвиток науки, оборону та відбудову.

Так, про плагіат повідомили на сторінці «Українського руху пацифістів». Очільником організації є журналіст Руслан Коцаба, якого обвинувачують у державній зраді.

В організації вказали, що автореферат дисертації Лісового, оприлюдненого у 2012 році, містить «запозичення без посилань з ознаками механічного копіювання та автозаміни окремих словосполучень». Ідеться про запозичення з автореферату дисертації Я.І. Арабчука.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Березня 2023 12:04
15

“Великий наступ” РФ виявився безуспішною пропагандою, – ГУР
23 Березня 2023 11:25
25

“Харківський контрнаступ. Земля”: опублікували завершальний фільм трилогії про воєнну розвідку
23 Березня 2023 10:15
59

РФ прагне повернути Куп’янськ — британська розвідка
23 Березня 2023 08:54
31

Під завалами у Ржищеві знайшли 9-го загиблого, рятувальна операція завершена
23 Березня 2023 08:47
72

Скоро ЗСУ скористаються втратами РФ у Бахмуті. Так уже було під Києвом та Харковом, – Сирський
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки