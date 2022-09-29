Політика

Нова зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться 12 жовтня

29 Вересня 2022 21:49
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рамштайн

Наступна зустріч контактної групи з оборони України відбудеться вже 12 жовтня у Брюсселі.

Про це повідомляє “Голос Америки“, з посиланням на заяву посла США при НАТО Джуліан Сміт.

За її словами, зараз США та інші країни Заходу перебувають у постійному контакті з українським військово-політичним керівництвом для того, щоб знати всі потреби українських військових.

“Ми чітко і голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу”, – відзначила Сміт.

Вона також додала, що сам процес надання допомоги Україні постійно розвивається.

“Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога (за підсумками зустрічі “Рамштайн”). Я можу сказати, що вона продовжуватиме поступати від Сполучених Штатів, а також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він далі розвиватиметься. Ми базуватимемо ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об’єднати ці два аспекти разом”, – наголосила посол.


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