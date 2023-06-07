Політика

Німеччина передала Україні гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 Німеччина передала Україні першу партію обіцяних гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206). Про це повідомляється на сайті німецького уряду. У списку вже наданої Берліном військової допомоги з’явилися такі оновлення: вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (Берлін планує передати ще 54);

2000 боєприпасів до GEPARD (до цього було передано 53 000);

14 розвідувальних дронів VECTOR (до цього було передано 54);

три антидронові системи;

16 машин для прикордонників;

дві вантажівки 8×6 HX81 зі змінним кузовом;

11 000 сухпайків.



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