Німеччина передала Україні гусеничні всюдиходи Bandvagn 206

Німеччина передала Україні першу партію обіцяних гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206). Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
У списку вже наданої Берліном військової допомоги з’явилися такі оновлення:
- вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (Берлін планує передати ще 54);
- 2000 боєприпасів до GEPARD (до цього було передано 53 000);
- 14 розвідувальних дронів VECTOR (до цього було передано 54);
- три антидронові системи;
- 16 машин для прикордонників;
- дві вантажівки 8×6 HX81 зі змінним кузовом;
- 11 000 сухпайків.