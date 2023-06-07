Політика

Німеччина передала Україні гусеничні всюдиходи Bandvagn 206

7 Червня 2023 18:11
38
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зброя, німеччина

Німеччина передала Україні першу партію обіцяних гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206). Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

У списку вже наданої Берліном військової допомоги з’явилися такі оновлення:

  • вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (Берлін планує передати ще 54);
  • 2000 боєприпасів до GEPARD (до цього було передано 53 000);
  • 14 розвідувальних дронів VECTOR (до цього було передано 54);
  • три антидронові системи;
  • 16 машин для прикордонників;
  • дві вантажівки 8×6 HX81 зі змінним кузовом;
  • 11 000 сухпайків.

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