Політика

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

7 Липня 2023 19:22
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німеччина, допомога

У новому пакеті, переданому ФРН Україні, значиться інженерна техніка та антидронні засоби.

Це випливає з оновленого списку на сайті уряду ФРН.

Зокрема, доставлено один міст для мостоукладальної бронетехніки BIBER (раніше таких було передано три), один броньований мостоукладач тієї ж компанії BIBER (загалом таких Україна має тепер дев’ять); одну інженерну броньовану машину DACHS (на додаток до чотирьох переданих раніше); шість великовантажних напівпричепів 8×8 HX81 та три причепи (тепер ЗСУ їх мають відповідно 25 і 23).

Також Україна отримала три «глушилки» (раніше було поставлено сім); два датчики захисту від дронів і створення перешкод.


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