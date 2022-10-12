Нідерланди передадуть Україні додаткові ракети для систем ППО

Нідерланди оголосили про передачу Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.

Про це повідомляє De Telegraaf.

“Єдиний результат, якого досягне Путін – це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки”, – заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона не уточнила, скільки саме ракет буде передано Україні. Попередьно, їх повинні будуть використовувати в зенітних установках, які нададуть Україні інші держави.

“Ми завжди маємо дивитися, які броньовані гаубиці ми можемо зараз поставити, а які нам зараз потрібні для власної готовності та навчань. Ми завжди шукаємо баланс”, – заявила Оллонгрен стосовно подальших поставок Україні важкого озброєння.

Зазвичай Нідерланди неохоче розкривають інформацію про конкретну військову підтримку України. Проте цього разу уряд зробив виняток та показав, що останні ракетні обстріли Росії не залишилися без наслідків.