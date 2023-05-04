Політика

Немає жодних ознак, що Україна стоїть за “атакою” дронів на Кремль, – Комітет з розвідки США

4 Травня 2023 08:12
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Про відсутність жодних ознак того, що за “атакою” може стояти Україна, заявив голова сенатського Комітету з розвідки США Марк Уорнер.

Про це повідомляє CNN.

“У нас, як і раніше, мало інформації”, – каже американський сенатор і додає, що “поки немає жодних ознак” того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по Кремлю.

Також він зазначив, що “принаймні наразі немає жодних вказівок на те, що його джерелом були українці”.

На запитання, чи виключають американські спецслужби ідею про те, що за передбачуваною атакою стоїть Україна, Уорнер знову наголосив, що ще зарано говорити про це напевно, але “жодних вказівок на те – що це так, не було”.


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