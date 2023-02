НАЗК внесло компанію Metro до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни, йдеться у релізі НАЗК. Таке рішення ухвалили через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії.

“Крім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами. А це напряму впливає на підтримку російської військової машини. Так, за результатами журналістських розслідувань, стало відомо, що ключовий акціонер Metro Cash&Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream. Ця компанія управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи. Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з рф не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАЗК, про це свідчить і визнання Metro Cash&Carry прийнятною сплату картками “Мір” (проєкт “Сбербанку”) та реалізація нових проєктів у Росії.

Дослідники діяльності Metro Cash&Carry у РФ також звертають увагу на участь компанії в “ідеологічних” російських ініціативах. Зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа METRO в Росії торгує “кувалдами вагнера”. Це той самий “атрибут” найманців з терористичної “ПВК Вагнер”, що набув умовної популярності в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ПВК, які повернулися з українського полону.

Вочевидь, зазначили в агентстві, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора. До того ж, цей “сувенір” використовувався російською пропагандою як символ знущання з цивілізованого світу в особі Європарламенту, на адресу якого було відправлено інструмент після ухвалення резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.

Днями сюди ж додали французьку корпорацію Auchan Holding.