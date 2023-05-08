НАТО підвищило готовність авіації після інциденту з російським винищувачем у Чорному морі — Reuters

Підрозділи повітряної поліції НАТО були приведені у стан підвищеної готовності після того, як над Чорним морем польський літак тимчасово втратив керування через наближення російського винищувача.

Про це в коментарі Reuters повідомив офіційний представник НАТО, передає Yahoo.

«Загони повітряного патрулювання НАТО були приведені в підвищену готовність у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака місії Frontex над Чорним морем поблизу Румунії», — сказав він.

Посадовець додав, що НАТО «залишається пильним», і передав додаткові запитання польській владі.

Польський літак L-410 Turbolet над Чорним морем через наближення російського винищувача Су-35 тимчасово втратив керування. У ситуацію була готова втрутитися бойова авіація НАТО, але зрештою цього не знадобилося.

Інцидент стався вдень 6 травня, коли польський літак виконував місію Frontex, спрямовану на запобігання незаконній міграції. У прикордонній службі Польщі розповіли, що під час польоту до повітряного судна тричі наблизився російський винищувач, який здійснював небезпечні й агресивні маневри.