Політика

Наступного місяця Британія почне підготовку українських пілотів

5 Липня 2023 17:48
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британія, літаки

В серпні Британія планує розпочати навчання українських пілотів. Планується підготувати 20 військових.

Про це заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіппі.

Процесом навчання пілотів поцікавився депутат Палати громад британського парламенту Люк Поллард, який представляє Лейбористську партію.

Він запитав у держсекретаря оборони, скільки українських пілотів ЗСУ підготували з лютого 2022 року.

Джеймс Хіппі йому відповів, що в серпні Велика Британія почне базову підготовку до двадцяти українських пілотів.


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