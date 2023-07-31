Політика

Нардепа Холодова виключили з партії “Слуга народу”

31 Липня 2023 19:56
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слуга народу

Народного депутата Андрія Холодова було виключено з партії “Слуга народу”. Таке рішення ухвалили на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.

Про це повідомила голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк у Facebook.

“До Верховної ради України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. У свою чергу, як голова партії “Слуга Народу”, підписала розпорядження про виключення його з партії”, – написала Шуляк.

Вона нагадала слова президента Володимира Зеленського про те, що якщо хтось хоче відпочити від держави, то держава від таких людей також відпочине.

Шуляк також закликала тих людей, які не можуть захищати інтереси України та її громадян, самостійно вирішувати скласти мандат уже зараз.


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