Політика

Найближчі місяці можуть бути вирішальними у війні, — Данілов

21 Грудня 2022 14:46
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війна, рнбо

Україна нині дуже активно готується до найближчих двох-трьох місяців, які можуть бути вирішальними у війні проти російської федерації.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Зараз російська федерація не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти та розуміти, що їй треба вже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни. Вони будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кін», — заявив він.

У цьому контексті Данілов наголосив, що Україні конче необхідна допомога міжнародних партнерів. Водночас він зауважив, що допомога, яка надходила навесні, зовсім відрізняється від тієї, яка надходить нині.

«І дуже хотілось би звернути увагу ще на одну річ. У Європі певна кількість країн так само змінила свою думку. І якщо вони раніше, умовно кажучи, постачали каски, дехто — бронежилети, то на сьогодні вони постачають тяжке озброєння, яке нам конче необхідне», — зазначив він.


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