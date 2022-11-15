Політика

НАБУ оголосило в розшук ексдепутата від БПП Грановського

15 Листопада 2022 12:34
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набу

Національне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Його вважають організатором корупційної схеми, яка завдала Одеському припортовому заводу (ОПЗ) збитків на 93,3 мільйона гривень.

Про це НАБУ повідомляє у Facebook.

Слідство встановило, що Грановський організував схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Потім ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям за конкурентними цінами, хоча фізично постачання забезпечував безпосередньо ОПЗ.

Правоохоронці кажуть, що схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом її учасникам, а у жовтні 2022-го — безпосередньо Грановському.

Колишнього депутата підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу). Йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень.


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