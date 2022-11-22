Політика

У російських регіонах провели соцопитування щодо ставлення до війни. Їхні результати владі не сподобалися, – ЗМІ

22 Листопада 2022 17:05
34
війна, росія

На початку листопада відразу в кількох регіонах Росії (у тому числі на Далекому Сході та Центральному федеральному окрузі) на замовлення адміністрації президента РФ провели закриті фокус-групи про ставлення місцевих жителів до війни.

Про це “Медузі” розповіли два джерела, близькі до Кремля та знайомі з результатами дослідження.

За їхніми словами, дані фокус-груп чітко свідчать про те, що росіяни «не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни».

«Це не відхід в опозицію чи повне неприйняття “СВО”. Це байдужість та апатія. Нічого не надихає, нічого не тягне вперед. Тільки відстань від нас, не лізьте до нас”, — пояснив один із співрозмовників.

Він наголосив, що ці настрої, на думку замовників соцопитувань, не пов’язані з успішним контрнаступом українських військ і відступом армії РФ з Херсона. У Кремлі вважають, що росіяни “втомилися від війни в принципі”.

Також співрозмовники “Медузи”, близькі до Кремля та знайомі з результатами фокус-груп, зазначили, що росіяни дедалі частіше запитують про причини війни (попри активну роботу пропагандистів): “З чим пов’язані труднощі, чому вони відбуваються?”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Листопада 2022 18:49
37

ЗСУ атакували два райони скупчення військ рф, – Генштаб
22 Листопада 2022 17:43
9

США виділили Україні 4,5 млрд доларів фінансової допомоги
22 Листопада 2022 17:34
30

Імітація здачі у полон та відкриття вогню: розпочато провадження за фактом віроломства російських військових
22 Листопада 2022 17:12
9

За дев’ять місяців ворог пошкодив 117 інфраструктурних об’єктів Харківських теплових мереж
22 Листопада 2022 15:58
32

Помер екснардеп та син командувача УПА Юрій Шухевич
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
усі думки