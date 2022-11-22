У російських регіонах провели соцопитування щодо ставлення до війни. Їхні результати владі не сподобалися, – ЗМІ

На початку листопада відразу в кількох регіонах Росії (у тому числі на Далекому Сході та Центральному федеральному окрузі) на замовлення адміністрації президента РФ провели закриті фокус-групи про ставлення місцевих жителів до війни.

Про це “Медузі” розповіли два джерела, близькі до Кремля та знайомі з результатами дослідження.

За їхніми словами, дані фокус-груп чітко свідчать про те, що росіяни «не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни».

«Це не відхід в опозицію чи повне неприйняття “СВО”. Це байдужість та апатія. Нічого не надихає, нічого не тягне вперед. Тільки відстань від нас, не лізьте до нас”, — пояснив один із співрозмовників.

Він наголосив, що ці настрої, на думку замовників соцопитувань, не пов’язані з успішним контрнаступом українських військ і відступом армії РФ з Херсона. У Кремлі вважають, що росіяни “втомилися від війни в принципі”.

Також співрозмовники “Медузи”, близькі до Кремля та знайомі з результатами фокус-груп, зазначили, що росіяни дедалі частіше запитують про причини війни (попри активну роботу пропагандистів): “З чим пов’язані труднощі, чому вони відбуваються?”.