Політика

На терміновому засіданні РНБО будуть прийняті фундаментальні рішення, – Данілов

29 Вересня 2022 21:37
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війна, рнбо

На терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке президент скликає на 30 вересня, будуть ухвалені фундаментальні рішення для України.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

“Я хотів би наголосити, що завтра окрім засідання РНБО президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому будуть ухвалені важливі, фундаментальні, я вважаю, рішення для нашої країни. Потрібно просто дочекатися до завтра і ви всі будете проінформовані”, – сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що якщо завтра Кремль ухвалить рішення щодо “анексії” окупованих територій, то відповідь України буде миттєвою.


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