Політика

На російську армію зростає тиск з вимогою успіхів до річниці великої війни, – британська розвідка

20 Лютого 2023 09:02
53
читать на русском →
війна

Найближчим часом на російських військових очікувано зростатиме політичний тиск з вимогою продемонструвати якісь “перемоги” до річниці повномасштабної війни, але таких успіхів немає.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 20 лютого.

Аналітики розвідки зазначають, що російські війська намагаються наступати на кількох напрямках на сході: під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом.

Росіяни при цьому зазнають великих втрат, особливо під Бахмутом і Вугледаром. “Зокрема, названі елітними 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою”, – зазначають в огляді.

Аналітики припускають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском.

“Може бути так, що Росія заявить про захоплення Бахмута “під річницю” незалежно від реального стану справ. Якщо ж весняний наступ РФ закінчиться нічим, напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме”, – додають в огляді.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Лютого 2023 11:54
120

Президент США Джо Байден прибув до Києва
20 Лютого 2023 12:32
22

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів
20 Лютого 2023 09:02
53

На російську армію зростає тиск з вимогою успіхів до річниці великої війни, – британська розвідка
20 Лютого 2023 08:26
24

В Україні – День пам’яті Героїв Небесної Сотні
20 Лютого 2023 08:09
40

Сили оборони за добу знищили 820 окупантів, ворожий літак і 6 танків
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
усі думки