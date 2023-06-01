На Лазурному березі знайшли Кучму, Іванющенка, мера Краматорська та Льовочкіна

Попри заборону виїзду для чиновників та депутатів після скандалів із закордонними відпустками, журналіст Михайло Ткач знайшов таких навесні 2023-го на Лазурному березі. Також побачили в ЄС та другого президента Леоніда Кучму, йдеться у розслідуванні Української правди.

Члени уряду, нардепи та низка інших чиновників, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Однак навесні, під час пошуку активів російських еліт, Ткач двічі приїжджав на Французьку Рів’єру, де побачив саме таких українців, які, попри заборону, продовжують прилітати до одного з найдорожчих куточків світу.

Журналіст розповідає та показує, як 5 травня на посадку заходить чартер з Відня. Попри офіційну заборону на виїзд з країни з приватною метою на борту перебувають члени забороненої проросійської партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс.

“За інформацією джерел УП, Льовочкін та Суркіс змогли отримати дозвіл на виїзд з країни з офіційних причин задля депутатської діяльності”, – каже Ткач.

УП знайшла й Юрія Іванющенка, який перебуває в розшуку вже близько дев’яти років; його ЗМІ ще називають “Юрій Єнакіївський”.

Ткач розповідає: “15 жовтня 2022 року донька Іванющенка Яна на своїй сторінці в Instagram опублікувала повідомлення з коротким відео та кількома фото. За цими фото… нам вдалося дізнатися про елітний житловий комплекс… поблизу палацу Леонардо на березі на кордоні Монако. У березні протягом кількох днів… у приміщенні не горить світло. А того вечора, коли світло нарешті з’являється, з дому на прогулянку виходять донька та дружина Юрія Іванющенка”.

Колишнього нардепа від Партії регіонів побачили пізніше, коли він виходив із Rolls-Roycе.

Також журналісти зняли на відео Бориса Баума, колишнього радника ексзаступника на той час керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.