Політика

Московські депутати звернулися до Путіна з вимогою відставки

10 Вересня 2022 15:50
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Рада муніципальних депутатів московського округу «Ломоносівський» звернулися до президента росії володимира путіна з вимогою піти у відставку.

Про це повідомляється на офіційному сайті округу.

У своєму зверненні депутати підкреслюють, що агресивна риторика путіна та його підлеглих відкинула росію в епоху холодної війни, що подвоєння ВВП не відбулося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з росії масово їдуть розумні та працездатні люди, а обіцяної стабільності взагалі немає.

У зв’язку з цим Рада московського округу просить президента залишити посаду, яку він обіймає. “Ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли та перешкоджають розвитку росії та її людського потенціалу”, – пишуть муніципальні депутати.

Також депутати Ломоносівського округу звернулися до мера москви сергія собяніна. У їхньому зверненні йдеться, що у москві фактично не працює система місцевого самоврядування, а на районному рівні склалося двовладдя, яке гальмує будь-які ініціативи місцевих мешканців та їхніх представників.


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