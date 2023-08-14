Політика

Молдову залишили 22 російські дипломати

14 Серпня 2023 20:50
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молдова

Сьогодні, 14 серпня, 22 російські дипломати вилетіли зі столиці Молдови Кишинева, оскільки відносини між двома країнами погіршуються.

Про це пише Reuters.

Молдовські офіційні особи заявили, що скорочення штату посольства Росії з 80 до 25 осіб дозволить встановити паритет із посольством Молдови у Москві.

Літак з 22 працівниками посольства вилетів з аеропорту Кишинева до російського міста Сочі, звідки він продовжить свій шлях до Москви.

23 працівники технічної підтримки та їхні сім’ї також виявили бажання поїхати разом з дипломатами.

За даними МЗС Молдови, з 15 серпня у Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів та 15 помічників.


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