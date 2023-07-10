Політика

Міноборони РФ показало перше відео з Герасимовим після спроби заколоту Пригожина

10 Липня 2023 10:44
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росія

На фоні чуток, які спочатку розповсюдили рашиські воєнкори та підхопили деякі західні ЗМІ, що начальника генштабу РФ та командувача так званої “СВО” Герасимова відсторонили, у Кремлі вирішили його показати.

Зокрема прес-служба міноборони РФ опублікувала відео в якому Герасимов, зазначений саме як командувач “СВО”, приймає доповідь інших рашиських воєначальників. Під час неї було оголошено, що Україна нібито використовує зенітні ракети комплексу С-200 для ударів по наземних цілях на території РФ.

Також, традиційно, рашисти офіційно повідомили, що всі нібито запущені ракети були перехоплені, дві – збили, ще дві “відхилені засобами РЕБ” й звісно “жертв та руйнувань немає”.


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