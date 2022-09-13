Політика

Медведєва злякали гарантії безпеки Україні

13 Вересня 2022 21:40
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Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв відреагував на оприлюднені 13 вересня українською владою рекомендації щодо гарантій безпеки для України.

Зробив він це у Telegram.

Так, путінський посадовець назвав ці гарантії «прологом до третьої світової» і переконаний, що жодних гарантій Захід Україні нібито не дасть, бо НАТО «страшно».

«Якщо ці недоумки продовжать нестримне накачування київського режиму найнебезпечнішими видами озброєнь, то рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень… Вона піде за своїм військовим сценарієм, залучаючи до нього нових учасників», — розповідає медвєдєв.

Він пригрозив країнам Заходу, що «їхні люди хапнуть горя за повною програмою. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон». Але також у медвєдєв визнає: «Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано».

І процитував одкровення Апостола Іоанна: «Від цих трьох виразок, від вогню, диму та сірки, що виходять із рота їх, померла третина людей».


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