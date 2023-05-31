Медведєв погрожує посадовим особам Великобританії

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медєвєв написав у своєму твіттер-акаунті, що будь-яка посадова особа Великобританії може розглядатися як законна військова мета Росії.

Так Медведєв прокоментував слова глави МЗС Великобританії Джеймса Клеверлі про те, що Україна в рамках самооборони має право застосовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії завдавати ударів по Україні.

Свою заяву про “законні цілі” заступник голови Ради безпеки мотивував тим, що Великобританія може бути кваліфікована як держава, яка перебуває у стані війни з РФ, у рамках “загальновизнаного міжнародного права, що регулює ведення сучасної війни”.