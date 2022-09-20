Політика

Медведєв грізно заявив, що “референдумів” на Донбасі “бояться в Києві та на Заході”

20 Вересня 2022 11:15
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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний в необхідності проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу та приєднання їх до Росії, оскільки це дозволить загарбникам говорити про напад на РФ у разі продовження бойових дій.

“Після їхнього (псевдореферендумів) проведення і прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру. Посягання на територію Росії – злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту”, – написав Медведєв.

Він переконаний, що дії росіян, які суперечать міжнародному праву, треба буде закріпити у Конституції РФ, щоб “жодна посадова особа не змогла повернути ці рішення назад”.

“Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх необхідно проводити”, – переконаний Медведєв.


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