Медведєв грізно заявив, що “референдумів” на Донбасі “бояться в Києві та на Заході”

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний в необхідності проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу та приєднання їх до Росії, оскільки це дозволить загарбникам говорити про напад на РФ у разі продовження бойових дій.

“Після їхнього (псевдореферендумів) проведення і прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру. Посягання на територію Росії – злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту”, – написав Медведєв.

Він переконаний, що дії росіян, які суперечать міжнародному праву, треба буде закріпити у Конституції РФ, щоб “жодна посадова особа не змогла повернути ці рішення назад”.

“Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх необхідно проводити”, – переконаний Медведєв.