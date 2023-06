Люксембург визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу

Парламент Люксембургу ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українсього народу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав історичне рішення люксембурзьких депутатів.

“Цей крок вшановує мільйони жертв та відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору геноцидом продовжує зростати”, – написав він у Twitter.

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.

