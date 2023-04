Литва підготувала новий пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який 5 квітня побував у Харкові, анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.

Про це він повідомив у Twitter.

“Вартість нового литовського пакета військової підтримки Україні сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди”, – написав Анушаускас.

🇱🇹🇺🇦 The value of the new Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. It will consist of sent equipment, new acquisitions, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ