Політика

Литва підготувала новий пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який 5 квітня побував у Харкові, анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро. Про це він повідомив у Twitter. “Вартість нового литовського пакета військової підтримки Україні сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди”, – написав Анушаускас. 🇱🇹🇺🇦 The value of the new Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. It will consist of sent equipment, new acquisitions, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 5, 2023 Поділитися:



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