Лукашенко їде в Росію

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко зібрався їхати до Росії після нещодавнього прийому глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє “Белта”.

Вказано, що Лукашенко візьме участь у “неформальній зустрічі” глав країн СНД.

“Олександр Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі глав держав – учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня у Санкт-Петербурзі. Лідери країн підіб’ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах”, – пишуть ЗМІ.

Також відомо, що білоруський диктатор відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.