Лукашенко спіймав “терориста українських спецслужб”

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали нібито “терориста українських спецслужб” і його поплічників, які “причетні до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі Мачулищі”. Раніше Лукашенко не визнавав, що в Мачулищах щось трапилося.

Про це повідомляє білоруське державне видання “БЕЛТА”.

“Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт.

Народився в Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014, начебто, році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів”, – заявив Лукашенко.

Також він додав, що “готували диверсанта” представники СБУ і використовували при цьому “найвищі технології”.

“Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, – це дійсно було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології. Він був навчений усьому цьому не за один місяць. Після підготовки його було маршрутизовано (так кажуть у КДБ) на нашу територію”.

Він також очікувано звинуватив у всьому Київ. За його словами, “операція” бере початок з української столиці.