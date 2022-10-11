Лідери “Великої сімки” обговорять ракетні обстріли України

Президент США Джо Байден та лідери “Великої сімки” проведуть сьогодні віртуальну зустріч, щоб обговорити свої зобов’язання щодо підтримки України на тлі вчорашньої серії ракетних ударів по українських містах, повідомив Білий дім.

У зустрічі також візьме участь президент України Володимир Зеленський, котрий у вечірньому зверненні у понеділок заявив, що всі зруйновані Росією об’єкти будуть відновлені, а західні партнери пришвидшать надання Києву передових систем ППО для захисту від нападів.

Як йдеться у повідомленні Даунінг-стріт, сьогоднішня зустріч лідерів G7 стане першою після початку контрнаступу українських військ. Прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс, як очікується, закликає на ній до термінової зустрічі лідерів НАТО.

“Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І ми зі свого боку не повинні ні на йоту послаблювати нашу рішучість допомогти їм завоювати його”, – йдеться у заяві Трасс, яку поширила канцелярія прем’єра.