Латвія та Румунія закликають громадян негайно покинути Росію

Громадянам Латвії та Румунії рекомендують утриматися від поїздок до Росії, а тим, хто вже перебуває там, негайно виїхати.

У зв’язку з останніми подіями в РФ, у тому числі оголошенням часткової мобілізації, МЗС Угорщини настійно рекомендує громадянам уникати необов’язкових поїздок до РФ, а тим, хто тимчасово перебуває в країні, виїхати в найкоротший термін.

Також громадянам радять виявляти підвищену увагу, уникати місць масового скупчення людей та не брати участь у можливих акціях протесту чи інших демонстраціях у РФ.

Глава МЗС Латвії також закликав громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває там, – залишити країну якнайшвидше через ескалацію міжнародної ситуації.