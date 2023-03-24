Китай закликав Європу підтримати його мирний план щодо України

Топдипломат Китаю Ван Ї закликав Європу зіграти певну роль у підтримці мирних переговорів між Україною та Росією. Раніше США попередили, що реалізація китайського “мирного плану” фактично заморозить територіальні здобутки Москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Припинення вогню, припинення війни, відновлення мирних переговорів і політичне врегулювання кризи повинні стати стратегічним консенсусом між Китаєм і Європою”, – заявив Ван Ї у телефонній розмові з Емманюелем Бонне – радником президента Франції Емманюеля Макрона.

Китайський дипломат висловив сподівання, що Франція та Європа загалом “зіграють свою належну роль” щодо мирних перемовин між Україною та Росією.

Заклик відбувся невдовзі після завершення візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Росії, під час якого президент РФ Володимир Путін пообіцяв встановити ще тісніші зв’язки між країнами та привітав пропозиції Пекіна щодо припинення бойових дій.

У США між тим попередили, що реалізація китайського “мирного плану” фактично заморозить територіальні здобутки Москви в Україні.