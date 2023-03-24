Політика

Китай закликав Європу підтримати його мирний план щодо України

24 Березня 2023 13:38
47
читать на русском →
китай

Топдипломат Китаю Ван Ї закликав Європу зіграти певну роль у підтримці мирних переговорів між Україною та Росією. Раніше США попередили, що реалізація китайського “мирного плану” фактично заморозить територіальні здобутки Москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Припинення вогню, припинення війни, відновлення мирних переговорів і політичне врегулювання кризи повинні стати стратегічним консенсусом між Китаєм і Європою”, – заявив Ван Ї у телефонній розмові з Емманюелем Бонне – радником президента Франції Емманюеля Макрона.

Китайський дипломат висловив сподівання, що Франція та Європа загалом “зіграють свою належну роль” щодо мирних перемовин між Україною та Росією.

Заклик відбувся невдовзі після завершення візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Росії, під час якого президент РФ Володимир Путін пообіцяв встановити ще тісніші зв’язки між країнами та привітав пропозиції Пекіна щодо припинення бойових дій.

У США між тим попередили, що реалізація китайського “мирного плану” фактично заморозить територіальні здобутки Москви в Україні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Березня 2023 14:16
17

Нацгвардія стала одним із ключових елементів системи захисту держави – Зеленський під час участі у випуску молодих офіцерів
24 Березня 2023 15:57
6

Блінкен вважає, що деякі свої території Україна буде повертати у невійськовий спосіб
24 Березня 2023 14:37
74

Окупанти розпочали евакуацію з Криму
24 Березня 2023 12:45
85

Правоохоронці затримали агентів РФ, серед яких – інженер-конструктор заводу “Мотор Січ”
24 Березня 2023 11:56
55

Рік тому було зруйновано міф про невразливість російського флоту
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки