Китай представив свій “мирний план” із 12 пунктів

Китай опублікував так званий “мирний план” із своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв’язала проти України.
Про це повідомляє міністерство закордонних справ КНР.
У запропонованому документі 12 пунктів, а саме:
- Повага до суверенітету всіх країн;
- Відмова від “менталітету холодної війни”;
- Припинення бойових дій;
- Відновлення мирних переговорів;
- Вирішення гуманітарної кризи;
- Захист цивільного населення та військовополонених;
- Підтримання безпеки атомних електростанцій;
- Зниження стратегічних ризиків;
- Сприяння експорту зерна;
- Припинення “односторонніх” санкцій;
- Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
- Сприяння післявоєнній відбудові.
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