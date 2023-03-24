Політика

Кримський гауляйтер Аксьонов створив власну приватну військову компанію – ЗМІ

24 Березня 2023 13:26
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крим

Ватажок російських окупантів у Криму Сергій Аксьонов нібито створив власну приватну військову компанію “Конвой”.

Про це повідомило російське видання Важные истории.

Там зазначили, що “Конвой” – це формально бойовий армійський резервний склад (БАРС), де укладають два контракти – один з “Конвоєм”, другий – з Міноборони РФ.

Такий крок дозволяє отримати “гарантовані виплати” у разі поранення чи смерті, йдеться у матеріалі.

Колишній найманець “Конвою” розповів російському медіа, що під час служби отримував близько 200 000 рублів на місяць, а командування отримує близько 300 000. Крім того, тим, хто відслужив в “ПВК” рік, окупанти обіцяють землю в окупованих Криму чи Абхазії.

Наразі позиції “ПВК Аксьонова” знаходяться у сусідній з Кримом окупованій частині  Херсонської області.

Керівник “Конвою” – Костянтин Пікалов (кличка “Мазай”), якого називають “правою рукою” керівника російської державної терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина.

РосЗМІ з посиланням на колишнього найманця “Конвоя” пише, що все командування “ПВК Аксьонова” – це колишні найманці Групи Вагнера, тобто “всі знайомі один одному люди”.


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