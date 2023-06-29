Політика

Кремль боїться втратити свій вплив в Африці після бунту “Вагнер”, – WSJ

29 Червня 2023 07:43
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вагнер, заколот

Російська влада, яка роками заперечувала зв’язок із ПВК, у день бунту активізувала свою дипломатичну активність, щоб запевнити партнерів в Африці та на Близькому Сході, що “операції”, які раніше виконувались силами бойовиків, продовжуватимуться, але вже під іншим керівництвом.

Про це пише Wall Street Journal.

Повідомляється, що делегації МЗС РФ терміново вилетіли до Сирії, ЦАР та Малі для переговорів із місцевою владою.

“ПВК “Вагнера” допомогла Росії зміцнити свій вплив, і уряд не хоче від нього відмовлятися”, – зазначив Джон Пітер Фам, колишній спецпредставник США по регіону Сахель у Західній Африці.

У WSJ також цитують деяких міжнародних експертів, за інформацією яких США можуть скористатися збентеженням, що виникло, і спробувати перехопити вплив у країнах, де раніше були активні бойовики ПВК “Вагнера”.


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