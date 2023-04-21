Політика

Країни G7 розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії – ЗМІ

21 Квітня 2023 09:45
23
читать на русском →
санкції

Країни G7 напередодні саміту в японській Хіросімі розглядають можливість запровадження майже повної заборони експорту до Росії, передає агентство “Кіодо” з посиланням на джерело в уряді Японії.

“Країни G7 розглядають можливість заборони майже всього експорту до Росії в межах продовження санкційного режиму проти Москви”, – повідомляє агентство.

Зазначається, що країни “Групи семи” вже припинили експорт до РФ широкого спектра товарів, включно з продукцією, яку можна використати у військових цілях, і предметами розкоші.

“Але останній план може розширити торговельне ембарго на старі автомобілі, шини, косметичні товари та одяг”, – повідомило джерело.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що G7 розглядає можливість “прямої заборони на більшу частину експорту до РФ”. Зазначалося, що офіційні особи країн G7 обговорювали цю ідею перед самітом у Хіросімі наступного місяця.

У свою чергу генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно на регулярній пресконференції на запитання про можливу заборону заявив, що уряд “утримується від коментарів щодо обміну думками між країнами-однодумцями G7” через можливі санкції щодо Росії.

Саміт “Групи семи” відбудеться в Хіросімі 19-21 травня.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Квітня 2023 11:08
22

Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
21 Квітня 2023 10:53
24

ЗРК Patriot вже несе бойове чергування у системі протиповітряної оборони України
21 Квітня 2023 09:45
23

Країни G7 розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії – ЗМІ
21 Квітня 2023 08:39
43

Washington Post: США в січні вважали, що Бахмут впаде. Через три місяці бої тривають
21 Квітня 2023 08:13
31

Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч військових, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки