Політика

Конгрес США остаточно схвалив законопроєкт з $12,3 млрд для України

30 Вересня 2022 21:34
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сша, допомога

Палата представників США у п’ятницю схвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, в якому передбачене виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 12,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

Голосування за документ відбулося переважно за партійною лінією: підтримали його 230 членів Палати представників, зокрема 10 членів Республіканської партії, проти висловився 201 конгресмен, усі – республіканці.

Законопроєкт про тимчасове фінансування був ухвалений Конгресом мені ніж за пів доби до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун – вимушене призупинення роботи держустанов.

Очікується, що до кінця п’ятниці законопроєкт підпише президент США Джо Байден, і він набуде чинності. Нагадаємо, напередодні законопроєкт про тимчасове фінансування був проголосований Сенатом США.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.


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