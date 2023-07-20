Концерн Rheinmetall заявляє, що побудує завод в Україні навіть попри наміри Росії бомбардувати його

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що завод німецького концерну Rheinmetall буде законною ціллю для російської армії. У Rheinmetall відповіли, що завод все одно побудують та захистять системами ППО власного виробництва.

Про це заявив генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Bild.

“Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб”, – наголосив він.