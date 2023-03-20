Комітет Ради підтримав відставку Шкарлета

Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

“Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти Шкарлета”, – написав нардеп.

На посаду міністра освіти та науки замість Шкарлета наразі розглядають чинного голову Малої академії наук Оксена Лісового.

Оксен Лісовий – український учитель, військовослужбовець Збройних сил України, кандидат філософських наук (2012), доцент (2015). Директор Національного центру Мала академія наук України (від 10 червня 2010). Заслужений працівник освіти України (2021). Лавреат Державної премії України в галузі освіти (2012).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов’язки директора МАН.