Політика

Колаборант Сальдо пригрозив ударами по мосту в Молдові. Кишинів викликав посла рф для пояснень

22 Червня 2023 17:45
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війна, молдова

Колаборант і ставленик Росії на Херсонщині Володимир Сальдо пригрозив ударити по мостах, зокрема в Молдові, після обстрілу Чонгарського мосту. Молдова у відповідь викликала для пояснень посла Росії.

У відеозверненні на тлі пошкодженого мосту Сальдо заявив, що ці удари «безглузді» й «нічого не вирішать для результатів СВО».

«І ще один полум’яний привіт — координати мостів на Одещині, в молдавських Джурджулештах […] Усі ці координати відомі, тому незабаром буде дуже серйозна відповідь», — заявив Сальдо.

У відповідь Міністерство закордонних справ Молдови засудило погрози російського ставленика та викликало посла РФ для надання пояснень.

«Молдова рішуче засуджує погрози російського представника на окупованій території України атакувати міст між Молдовою та Румунією. Це неприйнятно», — зазначили там.


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