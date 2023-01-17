Політика

Кіссінджер визнав, що членство України в НАТО було б доречним

17 Січня 2023 21:56
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нато

Колишній держсекретар США і радник з питань нацбезпеки Білого дому 99-річний Генрі Кіссінджер, відомий своєю позицією проти приєднання України до НАТО, нарешті погодився, що нині таке членство для Києва було б доречним.

Про це він заявив під час виступу у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу», – заявив американський політик.

Він також натякнув, що членство України в НАТО було б доречним результатом після того, як буде забезпечений мир.

Водночас Кіссінджер заявив, що, на його думку, зараз необхідно уникнути прямої військової ескалації між рф і Заходом, а також ліквідації рф як самостійної держави.

«Знищення росії як держави, яка може реалізовувати власну політику, відкриє величезну територію, що охоплює одинадцять часових поясів, для внутрішніх конфліктів та зовнішнього втручання в той момент, коли там зберігається понад 15 тисяч одиниць ядерної зброї», – висловився Кіссінджер.

Він також зазначив, що вважає за необхідне, аби рф мала можливість приєднатися до міжнародної системи після досягнення миру в Україні. У цьому зв’язку Кіссінджер заявив, що «вірить у діалог з росією», поки триває війна, за умови, що санкції та інший тиск зберігатимуться, допоки не буде досягнуто остаточне врегулювання.


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